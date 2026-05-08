Bairros de Salvador ganham novas linhas de ônibus a partir deste sábado

A partir deste sábado, 09, moradores das regiões do Trobogy e de Canabrava passarão a contar com novas opções de transporte público em Salvador. Duas linhas inéditas entram em operação com destino à Estação Flamboyant, ampliando a integração e o acesso dos passageiros da região.

Uma das novidades é a linha 1353, Jardim Nova Esperança x Flamboyant, que terá saída pela rua Simone Barradas e seguirá por vias como a avenida Aliomar Baleeiro, rua Mocambo, rua Aymoré Moreira e avenida Luís Viana Filho até chegar à estação. No retorno ao bairro, o itinerário inclui as ruas Procurador Nelson Castro e Artêmio Castro Valente, além da avenida Aliomar Baleeiro.

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Nos dias úteis, a linha realizará 53 viagens diárias, operando entre 5h e 20h30. A expectativa é de intervalos médios de 10 minutos nos horários de maior movimento. Aos sábados, serão 22 viagens, enquanto aos domingos o serviço contará com 14 saídas.

Linha de Fazenda Grande IV também terá integração

Outra linha criada é a 1425-01, Faz. Grande IV x Est. Flamboyant. O percurso começa no final de linha do bairro e passa por pontos como Praça Regina Guimarães, Estrada do Coqueiro Grande, avenida Aliomar Baleeiro e avenida 29 de Março até chegar à Estação Flamboyant. No sentido de volta, o trajeto será semelhante, retornando ao terminal de Fazenda Grande IV.

Segundo a prefeitura, a nova linha também vai reforçar o atendimento ao conjunto Dois de Julho, localizado na Estrada Velha.

A operação da 1425-01 contará com 40 viagens em dias úteis. O primeiro ônibus sairá às 4h40, enquanto a última viagem será às 20h50. Nos horários de pico, os coletivos circularão em média a cada 15 minutos. Aos sábados, serão feitas 16 viagens e, aos domingos, sete.

“Estamos ampliando a oferta de transporte nessas regiões para garantir mais mobilidade, reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros e fortalecer a integração com a Estação Flamboyant. Essas mudanças foram planejadas para atender uma demanda importante dos moradores do Trobogy e de Canabrava, oferecendo mais opções de deslocamento com regularidade e conforto”, destacou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Linhas antigas terão reforço nos atendimentos

Além das novas linhas, outras mudanças também serão implementadas no sistema de transporte das regiões atendidas. A linha 1357 – Nova Brasília/Trobogy x Est. Pituaçu, que atualmente funciona apenas em dias úteis, passará a operar também nos finais de semana, com 28 viagens aos sábados e 20 aos domingos.

Já a linha 1365 – Jd. Nova Esperança/Canabrava x Pituaçu terá ampliação na quantidade de viagens durante a semana. O número de atendimentos passará de 20 para 44 viagens diárias.