BDM traz pânico a moradores de São Caetano; ônibus são suspensos

Homens armados teriam efetuado disparos e amedrontado populares - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Moradores do bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador, tiveram uma madrugada de terror nesta quinta-feira, 15. Homens armados teriam efetuado disparos e amedrontado populares que residem na região

Imagens obtidas pelas equipes do Portal A TARDE mostram indivíduos expondo revólveres na localidade e fazendo menção à facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), com forte atuação no tráfico de drogas em diversas regiões da capital baiana.

"É o Bonde do Maluco nessa d***, viu", diz um dos criminosos armados. Em um outro momento do vídeo, ele ainda chega a apontar a arma para uma mulher que estava transitando na rua e manda ela retornar para sua casa.

Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) suspendeu o atendimento de ônibus no bairro. Os coletivos das linhas 0302 - Boa Vista de São Caetano x Campo Grande, 0347 - Boa Vista de São Caetano x Iguatemi e 0355 - Boa Vista de São Caetano x Estação Pirajá, seguem utilizando o final de São Caetano como terminal.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA) com o intuito de obter maiores informações sobre o ocorrido, mas, até o momento, ainda não obteve retorno.

Assista: