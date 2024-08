Biblioteca Central promove Feira de Profissões para estudantes

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Biblioteca Central do Estado, em uma iniciativa da Fundação Pedro Calmon, está realizando a I Feira de Profissões da Central, destinada a estudantes do ensino médio que buscam explorar suas opções de carreira e ingressar no ensino superior.

O evento, que começou na segunda-feira, 19, vai até a próxima sexta, 23, em dois períodos: das 9h às 12h e das 14h às 17h, com entrada gratuita e aberta ao público.

A feira tem como objetivo fornecer informações e orientações sobre as diversas possibilidades de carreiras e caminhos para o ingresso nas universidades. Durante os cinco dias de evento, os estudantes terão a oportunidade de participar de atividades educativas e informativas nos stands de diversas faculdades, universidades e escolas técnicas.

Marcos Viana, diretor da Biblioteca Central, destacou como essa feira é uma excelente oportunidade para quem está pensando em ingressar no ensino superior e que esclarecer dúvidas.

“A nossa ideia é fazer com que esse jovem não perca tempo, né? Muitas vezes as pessoas escolhem um curso e lá na frente descobrem que é outra coisa”, disse. “Então a gente já quer que eles descubram esses cursos todos, para que a partir disso já possam escolher melhor a profissão que vão querer seguir”, completou o diretor.

Sara de Oliveira e Ana Beatriz Santos, ambas com 17 anos, estão no último ano escolar e decididas a prestar vestibular para o curso de direito; elas querem prestar concurso no futuro, e aproveitaram a chance de conhecer mais sobre as universidades.

“Gostamos muito, estamos descobrindo mais sobre as faculdades, e até outras possibilidades, como o Bacharelado Interdisciplinar (BI) da UFBA”, disse Ana Beatriz. Sara está com grandes expectativas para a vida de universitária. “Quero sair formada, conseguir concluir o meu bacharelado, e espero que seja uma experiência muito legal de muito aprendizado e que eu possa sair de lá com muito conhecimento adquirido”, disse.

Teste de orientação

Outra atividade super interessante que está rolando na feira é um teste de aptidão cerebral, que ajuda a identificar as áreas do conhecimento que a pessoa tem maior dominância.“Essa é considerada uma geração sem foco, e a gente que teve que escolher [uma profissão] lá atrás sabe como é difícil”, explicou o professor Paulo Cardoso, presidente da Fundação Visconde de Cairu.

“A ideia do teste de dominância cerebral é dar um norte para essa galera, mostrar que eles já têm uma aptidão natural desenvolvida no cérebro. Não tem uma resposta certa, mas é um encaminhamento importante para traçar um perfil comportamental”, definiu o Paulo.