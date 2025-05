Braskem é reconhecida pelo 16º ano com o prêmio Empresas DuBem

- Foto: Divulgação Braskem

A Braskem vai receber pela 16ª vez o Prêmio Empresas DuBem, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), em reconhecimento às ações da petroquímica em apoio ao trabalho da instituição fundada por Santa Dulce dos Pobres. A cerimônia de entrega do prêmio acontece no dia 13 de maio, no Sesc Casa do Comércio, em Salvador.



Desde 2008, segundo a empresa, a Braskem promove inúmeras ações em prol da OSID, incluindo doações de cestas básicas, kits de higiene e outros materiais, apoio financeiro para projetos da instituição e promoção de campanha interna para sensibilizar os integrantes da empresa a se tornarem doadores.

Durante Gincana do Voluntariado, este ano, iniciativa que fomenta ações em prol das comunidades, os voluntários estão revitalizando um viveiro de plantas do Centro Educacional Santo Antônio (CESA), unidade das Obras Sociais, localizada em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O viveiro servirá de espaço para aulas práticas de Educação Ambiental, beneficiando toda a comunidade escolar. A iniciativa está alinhada às causas da Braskem de promover a economia circular e estimular ações que reduzam os impactos das mudanças climáticas.

A Braskem é uma empresa petroquímica global, orientada para o ser humano, com olhar para o futuro, que cultiva relacionamentos sólidos e gera valor para todos. Oferecendo soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, a petroquímica possui um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para clientes em mais de 71 países por meio de seus 8.500 mil integrantes.