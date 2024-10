Cadastramento de ambulantes para festas de Salvador termina nesta quinta

Os interessados podem realizar o cadastro pelo site - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

O prazo para cadastramento de ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares de Salvador, no verão, termina nesta quinta-feira, 10. O processo foi iniciado no dia 11 de setembro e até o momento, 28.912 pessoas se cadastraram no processo.

Os interessados podem realizar o cadastro pelo site ou em uma das unidades das Prefeituras-Bairro, onde poderão receber o suporte técnico necessário.

Entre os cadastrados, 7.619 se inscreveram para atuar no Carnaval; 5.189 para o Festival Virada; 5.159 para o Pré-Carnaval; 4.371 para a Festa de Iemanjá; 4.159 na Lavagem do Bonfim.

Baseado em um ranking de pontuação, o cadastramento garante igualdade de condições para todos os inscritos, que disputam uma das 8.590 vagas disponíveis para festas populares.

Os cadastrados vão passar por nova seleção baseada em critérios sociais validados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em parceria com entidades como Ministério Público do Trabalho (MPT) e Defensoria Pública do Estado (DPE-BA) e da União, além de representantes dos próprios ambulantes.