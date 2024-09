Cadastramento dos ambulantes para festas populares começa quarta-feira

No total, 9.260 pessoas se inscreveram - Foto: Thiago Conceição | Ag. A TARDE

O ambulantes já devem ficar atentos: a prefeitura de Salvador vai abrir cadastramento para 8.590 vendedores interessados em trabalhar nas festas populares do ciclo festivo de 2024/2025. As inscrições começarão nesta quarta-feira, 11 a partir das 8h, pela internet.

De acordo com a gestão municipal, o cadastramento será 100% online e quem não tiver internet ou precisar de assistência, deverá procurar as prefeituras-bairro. Será possível se cadastrar até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2024.

O credenciamento será válido para as seguintes festas: Festival da Virada; Carnaval; Lavagem do Bonfim; Lavagem de Itapuã; Festa de Iemanjá; Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco).

Segundo a prefeitura, neste ano, algumas mudanças foram feitas para melhorar a organização e a execução do serviço:

- ajuste no *Art. 6*, para que os residentes de Salvador passem de 3 para 4 pontos, priorizando ainda mais os trabalhadores locais;

- inclusão de um campo no cadastramento para os ambulantes informarem a quantidade de filhos menores de 18 anos que precisarão de creches durante os eventos;

- ambulantes terão direito ao kit isopor após concluírem o curso de capacitação oferecido pela cervejaria parceira.

Cronograma de cadastramento detalhado:

Período de Cadastramento: 11/09 a 10/10.

Divulgação da Lista Provisória com Pontuação: 16/10 (quarta-feira).

Período de Impugnação da Lista Provisória de Pontuação: 17/10 a 23/10.

Primeira Etapa de Impugnação da Lista Provisória de Pontuação: Dia 05/11 (terça-feira).

Segunda Etapa de Impugnação: 06/11 a 12/11.

Publicação do Resultado das Impugnações: 19/11.

Divulgação da Lista Final dos Classificados: 21/11.