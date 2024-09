Ambulantes são presos por oferecer serviços odontológicos em Salvador

- Foto: Divulgação / SEMOP

Nesta quarta-feira, 04, dois homens foram detidos por prestar serviços odontológicos de forma irregular em uma banca de madeira no bairro da Liberdade, em Salvador. Eles utilizavam materiais inadequados, como alicate de unha e pinça, durante os atendimentos.

A Associação Brasileira de Odontologia alerta que procedimentos realizados por pessoas não qualificadas e sem a devida higiene podem resultar em sérios problemas, incluindo dificuldades na mastigação e até a perda dos dentes.

O cartaz na frente das barracas listava os seguintes serviços:

Borracha para aparelho ortodôntico

Ferrinho de aço

Colocação e remoção de aparelho

Limpeza de aparelho

Manutenção de aparelho

Colocação de piercing

Além das prisões, o material odontológico vendido nas barracas foi apreendido em uma operação conjunta realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Semop), Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Odontologia (CRO-BA). Os suspeitos foram identificados como Ubiratan Silva Souza e Robson Araújo.

De acordo com o CRO-BA, sem contar com as prisões desta quarta-feira, cinco pessoas foram presas por exercício ilegal da profissão na Bahia neste ano. A pena para este tipo de crime é de seis meses a dois anos.

Os dois suspeitos presos no bairro da Liberdade foram levados para a delegacia, onde prestarão depoimento. Eles devem responder o processo em liberdade.

Nas redes sociais, o homem promovia seus serviços desde 2019, compartilhando fotos de antes e depois de aplicações de aparelhos ortodônticos e restaurações.