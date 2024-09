Ladrões roubam carro e deixam bilhete para o dono; confira o recado

- Foto: Divulgação / GM Jundiaí

A Guarda Municipal de Jundiaí recuperou um carro roubado há um mês no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, interior de São Paulo. O veículo foi encontrado na segunda-feira, 02.

Além da falta de várias partes do automóvel, como as quatro rodas, partes do painel e do estofado, chamou a atenção um recado deixado pelos ladrões.

Bilhete deixado pelos bandidos | Foto: Divulgação / GM Jundiaí

O proprietário foi identificado e recebeu o que restou do carro juntamente com o bilhete. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrante da Polícia Civil.

“Deixei o resto pra não falar que sou ruim”, estava escrito no bilhete encontrado em uma das portas do carro.