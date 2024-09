Idoso que atirou em ex-cunhado tem prisão preventiva decretada

Idoso teve a prisão preventiva decretada nesta quarta - Foto: Reprodução | Divulgação e Freepik

O idoso Antônio Augusto de Almeida Gomes, de 78 anos, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, 4, após passar por audiência de custódia. Ele tentou assassinar a tiros o ex-cunhado Dermeval Pereira Bahia, de 55 anos, na tarde de segunda-feira, 2, no condomínio residencial Bosque Imperial, do bairro São Marcos, em Salvador.

Veja também:

>>>Idoso procura ex, não encontra e atira em ex-cunhado em Salvador

>>>Idoso atirador entrou escondido em condomínio; saiba detalhes

Segundo informações apuradas pelo Portal MASSA!, o idoso tinha uma medida protetiva solicitada pela ex-esposa Dilma Pereira desde janeiro deste ano, quando se separaram. No entanto, ele não aceitava o fim do relacionamento.

O irmão da ex-esposa do idoso foi socorrido para o Hospital São Rafael, onde Antônio também invadiu para completar a tentativa de assassinato. No entanto, sem sucesso, o idoso atirou em si mesmo, e em seguida, foi internado na mesma unidade de saúde.

Entenda o caso

Câmeras de segurança mostraram o momento que o idoso invadiu o mercadinho do condomínio em que a ex-esposa mora, na tentativa de assassiná-la. Contudo, como não a encontrou, atirou no ex-cunhado que estava no local.

Nas imagens registradas, é possível ver o momento em que Antônio surge na janela do estabelecimento comercial com uma arma e efetua os disparos. Ele ainda entra no local e dispara outras vezes. Em seguida, o idoso foge do local.

Inconformado com término

Antônio não aceitava o fim do relacionamento com Dilma, e acreditava que os irmãos da ex-esposa influenciaram a decisão da separação e os ameaçava constantemente.

O que parecia apenas blefes, se tornou uma tentativa de assasssinato, quando na segunda, o idoso invadiu o conjunto residencial onde a ex-esposa morava e em que sua entrada estava proibida, e foi até o mercadinho no local e atirou no irmão da ex-esposa.