Cadáver é encontrado em mala de carro em Águas Claras

Um corpo foi encontrado dentro do porta-malas de um carro, no final da tarde desta sexta-feira, 20 em Águas Claras, em Salvador. De acordo com informações iniciais, a vítima era um rapaz que trabalhava com segurança no bairro.

Segundo testemunhas, o carro foi abandonado na Rua Martacênia por volta das 4h da manhã. Vizinhos suspeitaram do veículo, devido a manchas de sangue no para-choque traseiro.

Equipes do 22º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para verificar a situação. A principal suspeita é que o rapaz tenha sido sequestrado e morto em outro local antes de ser abandonado.

O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Militar (PM) e Civil (PC) para apurar os detalhes do caso e aguarda retorno.