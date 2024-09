Carro fica pendurado em proteção de viaduto em Salvador; veja vídeo

Acidente aconteceu na via que dá acesso ao bairro. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro ficou preso em uma grade de proteção do Viaduto Mário Andreazza, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, dia 26. O acidente aconteceu na via que dá acesso ao bairro.

A Transalvador informou que, ao chegar ao local, encontrou apenas o veículo abandonado, sem sinal do condutor ou proprietário. Não há informações sobre feridos.

Veja o vídeo: