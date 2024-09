Acidentes envolvendo motos em Salvador deixam feridos; veja vídeos

Acidente no Itaigara ocorreu neste domingo - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Dois acidentes envolvendo motos em Salvador deixaram feridos neste domingo (25). Um deles ocorreu na região Avenida Aliomar Baleeiro. Um ônibus da empresa Avanço atingiu um motoqueiro, que foi socorrido por equipe do SAMU.

Outro grave acidente ocorreu no bairro do Itaigara. Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que um carro estava em cima de uma moto. Não há detalhes sobre a situação das vítimas.

O Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Transalvador, mas não obteve retorno sobre a gravidade do acidente no bairro do Itaigara.

Confira vídeos: