“VLT Irmãos Rebouças”: deputado sugere nome de novo modal de Salvador

VLT de Salvador já teve ordem de serviço assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação | GOVBA

O deputado estadual Marcelino Galo (PT) sugeriu ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), através de uma indicação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que nomeie o futuro VLT de Salvador como “Irmãos Rebouças”, em homenagem aos engenheiros baianos que foram responsáveis por diversas obras consideradas fundamentais para o Brasil durante o período do Segundo Império.

Segundo o parlamentar petista, há um apagamento histórico de figuras negras no Brasil, através de uma “ideologia do embranquecimento”. Com a ideia de nomear o VLT de “Irmãos Rebouças”, o deputado pretende reverter essa lógica.

“Eu sou engenheiro agrônomo e eles foram os primeiros engenheiros negros do Brasil. Eles já têm reconhecimento em São Paulo e em diversos outros estados, mas não têm na Bahia, onde eles nasceram”, argumentou Galo, em entrevista ao Portal A TARDE.

VEJA MAIS:

>> Garantia por trens do VLT é aprovada pela Alba; saiba detalhes

>> VLT pode chegar à Igreja da Conceição da Praia, revela vice-governador

>> Entenda as mudanças no novo projeto do VLT de Salvador

“Nós temos a maior população negra do país, talvez da América Latina, e essa população precisa desse reconhecimento. Então, a ideia nasceu disso, de reconhecer essas figuras importantes da nossa história. A categoria precisa ser reconhecida, principalmente os negros da Bahia”, acrescentou o deputado petista.

A ordem de serviço para a construção do VLT de Salvador foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues em junho. Os consórcios contratados para executar o serviço já estão instalados nos galpões reservados para eles na região da Calçada, na Cidade Baixa. Neste momento, as empresas preparam o canteiro de obras, que devem ser iniciadas no final do ano.

Antônio (à esquerda) e André são os irmãos mais conhecidos; José, com atuação destacada em São Paulo, tem poucos registros de imagem | Foto: Reprodução

História



Nascidos em Cachoeira, no Recôncavo, André Pinto Rebouças, Antônio Pereira Rebouças Filho e José Pereira Rebouças são considerados os primeiros engenheiros negros do Brasil e os pioneiros da engenharia moderna no país. Abolicionistas, os irmãos baianos também eram próximos do imperador Dom Pedro II.

Com muito destaque nacional, André foi a mente pensante por trás de obras no Rio de Janeiro, então capital do Império Brasileiro, consideradas grandiosas ainda hoje, como as docas do porto e o sistema de abastecimento de água da cidade.

VEJA MAIS:

>> Escolha por VLT envolveu questão ambiental, diz presidente da CTB

>> Governo prevê investir R$ 140 milhões em gerenciamento de obra do VLT

>> VLT de Salvador terá velocidade máxima de 50 km/h; saiba detalhes

De forma semelhante, Antônio Filho foi o idealizador de obras históricas na antiga província do Paraná, como a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá e a Estrada da Graciosa.

Com menor reconhecimento, José Rebouças também teve trabalhos grandiosos, como a rede de esgotos de Piracicaba-SP e o sistema de abastecimento da cidade de São Paulo. Assim como seus irmãos André e Antônio, ele é reconhecido como um dos patronos da engenharia no Brasil.

Homenagens pelo país

Os irmãos Rebouças recebem homenagem em diversas cidades do Brasil atualmente. A mais famosa é no Rio de Janeiro, com o Túnel Rebouças, que homenageia os dois irmãos mais famosos: André e Antônio.

Em Porto Alegre, há a Rua Engenheiro Antônio Rebouças; enquanto, em Curitiba, existe o bairro Rebouças e a Rua Engenheiros Rebouças. Ainda no Sul do país, um município do interior do Paraná chama-se Rebouças.

A Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo, é uma homenagem a André. Já em Santos, o irmão menos famoso é lembrado com a Praça Engenheiro José Rebouças.