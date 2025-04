Carro invade supermercado e deixa funcionária ferida na Pituba

Carro invadiu supermercado - Foto: Arquivo pessoal

Um carro invadiu um supermercado localizado na Pituba neste sábado, 5, e deixou uma funcionária ferida.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, no estacionamento do local. Com isso, o automóvel invadiu o estabelecimento, quebrando a vidraçaria da fachada e só parou após empurrar um dos caixas.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade de saúde. O condutor do carro também recebeu atendimento médico.

A rede de supermercados ainda não se pronunciou sobre o caso.