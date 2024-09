Carro roubado em 2023 é recuperado após fuga e perseguição na BR 324

- Foto: Divulgação/PRF

Um carro que havia sido roubado em 2023, em Salvador, foi recuperado na quarta-feira, 4, após uma perseguição policial em trecho da BR-324.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT – PRF Simões Filho) realizava fiscalização em trecho da rodovia, no município de Feira de Santana, quando deu comando de parada ao condutor de um Sandero, de cor vermelha. O motorista do veículo, no entanto, não obedeceu à ordem e uma perseguição foi iniciada.



Após alguns quilômetros de perseguição, o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da rodovia. Buscas foram feitas na tentativa de capturar os suspeitos, porém ninguém foi localizado.



Ainda de acordo com a PRF, foi feita uma consulta e verificado que o carro estava com as placas clonadas, visto que se tratava de um veículo com queixa de roubo, conforme ocorrência registrada no ano de 2023, na capital baiana. O carro foi apresentado na Polícia Civil para registro da recuperação e posterior devolução ao seu legítimo proprietário.