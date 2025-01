Casa de shows se pronuncia sobre sequestro de jovem por facção

Vídeos de tortura do jovem foram compartilhados - Foto: Reprodução

O jovem de 20 anos identificado como Ian Lucas Barbosa de Jesus curtiu um evento antes de desaparecer em Salvador. Em vídeos que circulam nas redes sociais, ele aparece em uma casa de eventos, no bairro do Trobogy, se divertindo.

O corpo do jovem foi encontrado decapitado na quinta-feira, 2, em um matagal, na Rua Mocambo, no mesmo bairro. Informações obtidas pelo Portal MASSA! apontam que membros do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM) o executaram, após momentos de tortura, registrados por vídeos.

O motivo do crime era uma incógnita, mas uma das suposições considerou um suposto termo usado por ele, o qual remete à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte e que foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. A corporação informou ainda que diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.

A Casa de shows Jato Prime se pronunciou nas redes sociais e comentou o caso. "Infelizmente, têm circulado imagens de um jovem desaparecido, e alguns relatos estão associando sua última aparição ao nosso estabelecimento. Gostaríamos de deixar claro que o jovem deixou nossas dependências de forma íntegra e que, durante o evento ocorrido no dominho, não houve qualquer tipo de incidente", apontou.

Veja nota completa abaixo: