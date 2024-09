Casal é morto na RMS após fazer 'live' com armas; veja vídeo

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um tiroteio no Residencial Lucaia, no bairro Ponto Certo, em Camaçari, resultou na morte de dois jovens. Em vídeos que circulam nas redes sociais, de uma live feita por uma das vítimas, identificada como Geovana, é possível vê-la junto com outros dois homens, um deles identificado como Rodrigo, que também foi morto durante a troca de tiros. Nos vídeos, eles mostram armas de grosso calibre e fazem sinais que referenciam facções criminosas.

De acordo com informações preliminares, o jovem, identificado como Rodrigo, foi encontrado morto em uma área de mata após tentar fugir dos tiros. Geovana, de 21 anos, também estava no local e foi atingida pelos disparos. Ela foi levada ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no hospital.