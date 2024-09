Acusado de agredir homem até a morte é condenado a 16 anos de prisão

Denúncia foi feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Marcos Vinícius Barreto foi condenado na terça-feira, 3, a 16 anos de prisão, por homicídio qualificado, cometido contra Everton Coelho Santos, no dia 1ª de novembro de 2022, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

O Tribunal do Júri tomou a decisão após denúncia feita pelo Ministério Público da Bahia. Os agravantes para o homicídio foram por motivo torpe e sem possibilitar a defesa da vítima.

A acusação do MP-BA foi sustentada pela promotora de Justiça Mirella Brito, e a sentença foi proferida pela juíza Andréia Teixeira Lima, que manteve a prisão preventiva do condenado e determinou o cumprimento da pena em regime fechado.

O crime ocorreu porque traficantes da região acreditavam que Everton havia cometido estupro. O assassinato da vítima, realizado a pauladas, foi gravado para "servir de exemplo à comunidade".

No entanto, não existem provas ou indícios de que Everton tenha cometido algum estupro. "Isso mostra a natureza bárbara do crime, pois tirou friamente e de forma perversa a vida de uma pessoa como forma de mostrar que ele e seus comparsas seriam a lei do local”, afirmou a promotora de Justiça Mirella Brito.

A vítima chegou a ser socorrida ao hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos. Os laudos indicam que pelo menos mais dois criminosos participaram do crime, mas ainda não foram identificados. As investigações continuam.