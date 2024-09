Polícia diz que atentado contra Ramhon Dias teve ligação com tráfico

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira, 5, o influenciador e rifeiro Ramhon Dias de Jesus Vaz foi preso em Salvador durante a Operação Falsas Promessas. Esta operação visa desmantelar uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de jogos de azar. No dia 6 de julho de 2024, o rifeiro sofreu uma tentativa de homicídio, que de acordo com a Polícia Civil foi devido envolvimento com o tráfico de Drogas.

Ramhon foi alvo de uma perseguição e foi baleado por um indivíduo em plena luz do dia no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador o que o obrigou a permanecer hospitalizado.

Leia também:

>> Saiba quem são os Influencers presos em operação na Bahia

>> Megaoperação prende 14 pessoas em Salvador por lavagem de dinheiro

>> Ramhon Dias postou anúncio de sorteio pouco antes de ser preso

Em entrevista coletiva, a Delegada Geral da Polícia Civil da Bahia, Dra. Heloisa Brito, confirmou que o atentado está relacionado ao tráfico de drogas. No entanto, ela ressaltou que é necessário aprofundar as investigações para entender o verdadeiro motivo da tentativa de homicídio.

"Ele era um influenciador digital e, inclusive, uma das pessoas que vendiam bastante essa rifa. Não sei se vocês se lembram que, há dois meses, ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio aqui em Salvador. Nas nossas investigações, todos os indícios apontavam para um envolvimento com o tráfico de drogas. O que ainda vamos aprofundar no decorrer deste inquérito é se a tentativa de homicídio ocorreu porque ele não fez os pagamentos devidos ou se alguma decisão criminosa considerou que ele estava trabalhando para outro", esclareceu.