Caso New Hit: relembre crime de estupro que levou à prisão do cantor

Ex-vocalista foi preso na segunda-feira, 2 - Foto: Divulgação

Doze anos após o crime de estupro coletivo envolvendo integrantes da banda New Hit, o ex-vocalista, Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, mais conhecido como Dudu do New Hit, foi preso na segunda-feira, 2, em Salvador.

O crime aconteceu em 26 de agosto de 2012, durante uma micareta em Ruy Barbosa. Dudu e outros integrantes da Banda New Hit convidaram duas adolescentes de 16 anos a entrarem no ônibus do grupo, após uma sessão de autógrafos.

Segundo as investigações, dentro do veículo, as jovens foram submetidas a abusos e forçadas a manter relações sexuais com os integrantes da banda.

Leia mais

>> Justiça revoga prisão do rifeiro Ramhon Dias e de mais dois suspeitos

>> "Crime foi premeditado", diz advogado de jovem morto no Alto de Ondina

>> Jovem morto a tiros era menor de idade e foi apreendido um dia antes



O episódio gerou grande repercussão e revolta, tanto pela grave violência sexual quanto pela popularidade da banda, que, na época, estava em ascensão no pagodão baiano.

Em 2015, Dudu e outros sete músicos da Banda New Hit foram condenados pelo crime. Contudo, o cumprimento efetivo da sentença só começou a ser realizado agora, quase uma década após a condenação.