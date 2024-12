Jovem morto a tiros era menor de idade e foi apreendido um dia antes

- Foto: Repordução / Vídeo

Um dos jovens rendidos e baleados por um homem na madrugada deste domingo, 1º, na região do Alto da Ondina, no Rio Vermelho, em Salvador, havia se envolvido em problemas no dia anterior e chegou a ser detido por policiais militares da 12ª CIPM.



Identificado como Gabriel Santos Costa, ele tinha 17 anos de idade e foi morto a tiros pelo homem que havia o abordado na rua. Um dia antes da execução, o garoto foi flagrado por um vídeo enquanto era conduzido para uma viatura pelos policiais.

Nas imagens, é possível ver que Gabriel estava usando o mesmo conjunto de roupas do momento em que foi encurralado pelo atirador no domingo.

A cinegrafista, junto com outras pessoas, protestou contra a prisão do jovem e foi contestada pelas autoridades, que acusaram ele de ser "puxador de bonde”. O jovem foi solto no mesmo dia.

Além dele, um outro rapaz foi baleado na madrugada de domingo. Haziel Martins Costa, de 19 anos, foi socorrido e está internado entre a vida e a morte no HGE.

Suspeito é policial?

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que "de acordo com informações da 41ª CIPM, o policial cujas fotos vêm sendo repassadas como o autor dos disparos não pertence ao efetivo da unidade".

O caso está sob investigações da 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador.