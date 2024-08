Centro espírita Cidade da Luz realiza jantar beneficente; veja como participar

- Foto: Reprodução

Conhecida por promover ações sociais em prol da população, o centro espírita Cidade da Luz, localizada no bairro de Pituaçu, em Salvador, fará mais uma iniciativa visando o bem ao próximo. Neste sábado, 25, a instituição realizará um jantar beneficente, com shows de Mariene de Castro e Roberto Mendes, para arrecadar rendas que serão utilizadas para pagar e atender demandas da entidade.

Previsto para iniciar às 18h, na sede do centro, o evento também terá apresentação do presidente e fundador do Cidade da Luz, o médium José Medrado, que, na oportunidade, vai realizar a psicopictografia, mais conhecida como pintura mediúnica. Os ingressos custam R$ 100. Informações sobre as vendas podem ser adquiridas pelo telefone 71 3363-5538, ou na Rua Barreto Pedroso, número 295, Pituaçu.



"A Cidade da Luz é um complexo religioso e de assistência social e de assistência médica para a comunidade. Nós temos um trabalho muito forte na área da assistência social com diversos trabalhos como o Centro de Cultura e Arte Pai João, que promove oficinas de profissionalização, aulas de balé, de capoeira, de jiu-jitsu, hip-hop, para as crianças" explicou Carlos Renato Gomes, diretor administrativo.

Ainda de acordo com ele, atualmente, para manter a instituição, a Fundação conta com doações, com o trabalho voluntário de 600 profissionais de diferentes áreas, e com 22 funcionários contratados. Por esse motivo, toda ajuda é bem-vinda."Não recebemos nenhuma renda de órgãos públicos, e nenhuma ação oferecida na Cidade da Luz é paga. A população não paga absolutamente nada. As pessoas podem ajudar doando itens de alimentação, roupas, apoio psicológico, apoio médico e odontológico para o nosso ambulatório".

"Nós temos um outro trabalho muito forte que é o Busão da Solidariedade, que foi um ônibus que nós adquirimos há três anos e adaptamos ele em cinco boxes de banho, bancada para corte de cabelo. Com ele, nós saímos duas vezes por semana à rua, à noite, e paramos em vários pontos para atender a população de rua. Também vai um carro de apoio com outros voluntários levando alimentação", continua.

"A pessoa que está em situação de rua pode receber alimentação e, se quiser, pode tomar banho e cortar cabelo, tudo dentro desse ônibus. Ela recebe um kit de roupa usada, mas uma roupa lavada, em bom estado. Então precisamos de doação para que possamos manter toda essa estrutura", concluiu Carlos.