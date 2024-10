Cerca de 30 mil policiais atuarão na Operação Eleições 2024 na Bahia

Ao todo, 29.206 policiais militares estarão envolvidos na operação - Foto: Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) mobilizou todo seu efetivo nos 417 municípios do estado para atender a uma demanda que deve ser alta no final de semana em razão das Eleições Municipais de 2024.

Ao todo, 29.206 policiais militares estarão envolvidos na operação, realizando policiamento ostensivo em todas as zonas eleitorais e em outros pontos estratégicos definidos pelas autoridades eleitorais. O efetivo utilizará 1.360 viaturas para escoltas de urnas e patrulhamento, com um investimento de R$ 1,02 milhão em diárias para a tropa.

A operação inclui a escolta de urnas, radiopatrulhamento e patrulhamento em zonas eleitorais, além de eventos políticos. As tropas dos Comandos de Policiamento Especial (CPE) e Policiamento em Missões Especiais (CPME) serão responsáveis pelas escoltas das urnas, com 85 rotas traçadas a partir do Centro de Distribuição do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Os policiais receberam capacitação prévia para lidar com os principais crimes eleitorais e participaram de reuniões com o TRE-BA e o Ministério Público Federal (MPF). Além disso, oficiais de alto escalão da corporação serão designados para reforçar a segurança em cidades com maior expectativa de demandas, como Alagoinhas, Irecê, Jequié, Porto Seguro, Serrinha e Vera Cruz.