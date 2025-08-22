Chuva e céu nublado marcam o fim de semana em Salvador

Previsão para Salvador - Foto: Previsão para Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta sexta-feira, 22, a previsão do tempo para o fim de semana na capital baiana. Segundo o órgão, a cidade terá dias de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva nos próximos três dias.

Para sexta-feira, 22, a previsão indica 60% de chance de chuva, ventos fortes de até 30 km/h e temperaturas variando entre 20°C e 29°C.

No sábado, 23, e no domingo, 24, a probabilidade de chuva aumenta para 70%, com ventos moderados de 24 km/h e 27 km/h, respectivamente. As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 28°C, e o índice UV permanece alto, entre 6 e 7.

A Codesal reforça que, em caso de emergências relacionadas a chuvas ou ventos fortes, a população deve entrar em contato pelo Disque 199.