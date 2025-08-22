Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Chuva e céu nublado marcam o fim de semana em Salvador

Temperaturas variam entre 20°C e 29°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

22/08/2025 - 11:48 h
Previsão para Salvador
Previsão para Salvador -

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou nesta sexta-feira, 22, a previsão do tempo para o fim de semana na capital baiana. Segundo o órgão, a cidade terá dias de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva nos próximos três dias.

Para sexta-feira, 22, a previsão indica 60% de chance de chuva, ventos fortes de até 30 km/h e temperaturas variando entre 20°C e 29°C.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Páginas de bairros em Salvador já alcançam 1,4 milhão de seguidores
Segurança e regulamentação de motociclistas é debatida em Salvador
Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a funcionar após dois dias

No sábado, 23, e no domingo, 24, a probabilidade de chuva aumenta para 70%, com ventos moderados de 24 km/h e 27 km/h, respectivamente. As temperaturas devem oscilar entre 20°C e 28°C, e o índice UV permanece alto, entre 6 e 7.

A Codesal reforça que, em caso de emergências relacionadas a chuvas ou ventos fortes, a população deve entrar em contato pelo Disque 199.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

céu nublado Chuva previsão do tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Previsão para Salvador
Play

Ônibus bate em prédio e deixa 12 feridos em Salvador; veja vídeo

Previsão para Salvador
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Previsão para Salvador
Play

Trânsito trava na Paralela após colisão entre moto e carro na LIP

Previsão para Salvador
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

x