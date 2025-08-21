MAPEAMENTO
Páginas de bairros em Salvador já alcançam 1,4 milhão de seguidores
Mapeamento aponta força do jornalismo comunitário e engajamento recorde
Por Amanda Souza / Portal Massa!
O jornalismo comunitário tem ganhado cada vez mais força em Salvador. A terceira edição do Mapeamento de Perfis de Bairros, divulgada ontem, mostrou que 37 páginas que retratam o cotidiano das comunidades da capital baiana já alcançam juntas mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.
O número equivale a 60,6% da população soteropolitana, segundo o levantamento conduzido pela agência Comunicativa. Já em engajamento, quem se destacou foi o Valéria News, acumulando mais de 5,3 mil interações no período analisado.
Luís Lago, coordenador do NORDESTeuSOU, falou sobre a importância do jornalismo comunitário e de pensar em quem consome esse produto. “É um desafio acessar todas essas pessoas, por isso saímos das redes e fomos para o jornal impresso, porque precisamos pensar que a internet não é acessível a todos. Nas comunidades nem todo mundo tem acesso a um plano de dados, internet em casa ou até mesmo um telefone celular".
Objetivo é estimular a profissionalização
Além de dar visibilidade às páginas e criar possibilidades de networking, a proposta do evento é estimular a profissionalização do setor e abrir espaço para novas parcerias, em especial as comerciais.
Marcelo Garcia, do portal Boca do Rio Magazine, acredita muito nessa possibilidade já que, segundo ele, o maior desafio de manter perfis como esses em atividade é o financeiro. “A gente precisa trabalhar com outras coisas para continuar trabalhando com o portal”.
O Mapeamento de Perfis de Bairro 2025 está disponível para download gratuito no site www.mapeamentocmtv.com.br.
