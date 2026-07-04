Chuva e frio em Salvador: Defesa Civil registra ocorrências neste sábado

O volume de chuva em Salvador surpreendeu os moradores na noite deste sábado, 4, trazendo também uma queda de temperatura perceptível em diversos pontos da capital baiana. O mau tempo, que atinge a cidade de forma mais intensa do que o previsto inicialmente, já mobiliza as equipes de segurança. Nas primeiras horas da noite de hoje, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já havia registrado sete ocorrências, sendo quatro delas por ameaça de desabamento, segundo o boletim meteorológico.

A mudança repentina no clima é provocada pela atuação de um cavado (uma área de baixa pressão atmosférica) sobre a costa leste do Nordeste. O fenômeno traz instabilidade e umidade para a região, modificando a previsão que antes indicava apenas pancadas de chuva isoladas. Para este sábado, os termômetros oscilam entre 21°C e 29°C, com ventos de até 19 km/h.

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Para quem planejava fazer um churrasco para assistir o jogo do Brasil, os planos podem ir por água abaixo por causa das condições climáticas.

Domingo de jogo tem 80% de chance de chuva

Para o domingo, 5, dia do confronto decisivo entre Brasil e Noruega, a previsão do tempo aponta um cenário ainda mais fechado. A Codesal estima que a chance de chuva salta para 80%, com o céu variando de nublado a parcialmente nublado. A expectativa é de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. O soteropolitano também deve se preparar para um clima mais frio: a temperatura máxima cai para 27°C, com mínima de 21°C e rajadas de vento de até 20 km/h.

Clima oposto nos EUA e tabu histórico em campo

Enquanto Salvador enfrenta chuva e queda de temperatura, a Seleção Brasileira entrará em campo sob calor extremo no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 17h (horário de Brasília). A alta temperatura em solo americano fez a Fifa cogitar o adiamento da partida em uma hora, mas a entidade recuou e manteve o cronograma original.

Vale destacar que a Noruega é a única seleção da história que pode se gabar de nunca ter sido derrotada pela Amarelinha. Ao todo, a Seleção Brasileira enfrentou os noruegueses quatro vezes e ainda não conseguiu vencer.

O retrospecto do confronto registra dois empates e duas derrotas, incluindo um revés em Copa do Mundo. Em 1998, no Mundial disputado na França, o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, ainda na fase de grupos da competição.