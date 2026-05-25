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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva segue em Salvador, mas não representa grandes riscos

Ao portal A TARDE, o diretor-geral da Defesa Civil (Codesal), Adriano Silveira, informou que não há efeitos colaterais até o momento

Luiza Nascimento
Por
Chuva em Salvador
Chuva em Salvador - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Salvador enfrenta chuvas desde a madrugada desta segunda-feira, 25, que tendem a cessar ao longo do dia. Ao portal A TARDE, o diretor-geral da Defesa Civil (Codesal), Adriano Silveira, informou que apesar do mau tempo, não há grandes transtornos na capital baiana.

"Relativo às chuvas das últimas horas, o volume registrado é muito pequeno e não representa riscos ou efeitos colaterais para nossa cidade", garantiu.

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Até 7h40, o órgão não registrou ocorrências ou riscos relacionados às condições climáticas.

O trânsito também segue sem transtornos. Em informações obtidas pela reportagem junto à Superintendência do Trânsito de Salvador, nas últimas 12h, houve apenas um sinistro, que deixou um ferido. O acidente ocorreu na noite de domingo, 24, na Avenida Dorival Caymmi, envolveu um carro e uma moto, mas não teve relação com as condições climáticas.

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Confira previsão do tempo detalhada para a semana

Segundo dados do Climatempo, a chuva seguirá na capital da Bahia, mas o sol também vai aparecer.

Segunda-feira, 25

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A temperatura segue entre 23º e 30º.

Terça-feira, 26

Sol e muitas nuvens à tard. À noite ocorrem pancadas de chuva. A temperatura segue entre 23° e 31°.

Quarta-feira, 27

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Temperatura entre 24° e 29º.

Quinta-feira, 28

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Temperatura entre 24° e 28°.

Sexta-feira, 29

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura entre 24° e 27°.

Sábado, 30

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura em 25°.

Domingo, 31

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Temperatura entre 25° e 26°.

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Chuva previsão do tempo Salvador

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