Chuvas intensas colocam Salvador e outras 17 cidades baianas em alerta

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Salvador e outras 17 cidades da Bahia estão sob alerta laranja para acumulado de chuvas neste domingo, 24, conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível de atenção indica risco de temporais com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia.

De acordo com o órgão, há possibilidade de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e incidência de descargas elétricas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a placas de publicidade e torres de transmissão.

Além de Salvador, o alerta inclui os municípios de Aratuípe, Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Maraú, Nazaré, Nilo Peçanha, Salinas da Margarida, Taperoá, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.

O instituto também mantém um alerta amarelo para outras regiões da Bahia, incluindo cidades do sul, centro-sul, nordeste, centro-norte e da Região Metropolitana de Salvador. Nesse caso, a previsão é de chuvas menos intensas, com acumulados de até 50 milímetros por dia.