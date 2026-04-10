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SALVADOR

Clima em Salvador deve mudar nos próximos dias; confira previsão

Temperaturas variam entre 24°C e 32°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/04/2026 - 7:28 h

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O fim de semana em Salvador será marcado por temperaturas elevadas e possibilidade de chuva, segundo previsão do Climatempo. A expectativa é de dias com sol entre nuvens e pancadas ao longo do período.

Nesta sexta-feira, 10, o tempo permanece semelhante ao registrado nos últimos dias, com sol e algumas nuvens, além de chuva passageira durante o dia. À noite, o céu deve ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 24°C e 32°C, com sensação térmica que pode chegar aos 30°C. A chance de chuva é de 79%, com volume estimado de 4,8 mm.

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No sábado, 11, o cenário deve seguir parecido, com sol entre nuvens e chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 24°C e máxima de 31°C. A probabilidade de chuva também é de 79%, com previsão de volume mais intenso, podendo atingir 14,9 mm.

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Já no domingo, 12, o tempo deve permanecer instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida ao longo do dia e da noite. A temperatura máxima apresenta leve queda e não deve passar dos 27°C, com mínima mantida em 24°C. A chance de chuva sobe para 91%, indicando maior possibilidade de precipitações na capital baiana.

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Tags:

Chuva previsão do tempo Salvador sol

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