Codesal registra mais de 20 ocorrências após chuvas em Salvador

Porto da Barra neste sábado, 31. - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A forte chuva que tomou conta de Salvador nos últimos dias deste mês de agosto tem causado vários problemas pela cidade. Somente neste sábado, 31, a Defesa Civil da capital baiana já registrou 23 ocorrências até o momento. Os dados foram contabilizados entre às 0h da madrugada e às 11h30 da manhã de hoje.

Os bairros mais afetados pelos incidentes causados por conta da chuva foram Cabula e Tancredo Neves, com cinco acontecimentos registrados, incluindo desabamentos de muro e deslizamentos de terra.

Nas imediações de Cajazeiras foram contabilizados quatro registros, sendo dois de infiltração, um de deslizamento de terra e um de ameaça de desabamento.

As localidades da Liberdade, Pau da Lima, Barra e Pituba também passaram por perrengues, com três ocorrências cada uma. Já o Centro/Brotas e Subúrbio/Ilhas, aparecem com dois registros cada. Valéria possui um caso até o momento.