Colégios reabrem nos bairros de Tancredo Neves e Cajazeiras

Polícia reforça patrulhamento em bairros de Salvador - Foto: Divulgação / SSP-BA

Sem registro de ocorrência contra rede de ensino, colégios privados e estaduais seguem com aulas nesta sexta-feira, 18, nas regiões dos bairros de Tancredo Neves e Cajazeiras.

As Forças da Segurança ampliaram as ações preventivas e de inteligência contra grupos criminosos. Informações sobre movimentações suspeitas podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Também nesta sexta, o sistema de transporte público foi retomado nos seis bairros de Salvador que ficaram sem o serviço nos últimos dias, devido a episódios de violência. O transporte foi afetado no IAPI, Pero Vaz, Pernambués, Bairro da Paz, São Gonçalo do Retiro e Jardim Santo Inácio.