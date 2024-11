Com 3 mil imóveis e parcelas de R$ 399, Feirão será realizado em Salvador

O evento oferece mais de três mil unidades - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Uma nova edição do Feirão da Casa Própria, com auxílio do Minha Casa Minha Vida, será realizado entre os dias 1, 2 e 3 de novembro, no terceiro piso do Shopping da Bahia, em Salvador, a partir das 9h.

Com taxas reduzidas, profissionais com renda familiar formal ou informal com movimentação bancária comprovada a partir de R$ 1.600, vão poder realizar o sonho da casa própria. O evento oferece mais de três mil unidades, disponíveis para pronta moradia ou venda na planta.

Com parcelas a partir de R$ 399, a edição conta com casas e apartamentos de 2/4 em condomínio fechado, suíte, piscina e varanda em bairros como Piatã, Jardim Armação, Avenida Paralela (próximo ao Alphaville II), Sussuarana, Pirajá, Sussuarana Cajazeiras, Pau da Lima, além de áreas na BR-324, Lauro de Freitas, Camaçari e Abrantes.

O Feirão é promovido pela AeF Pop Imobiliária e vai reunir diversas construtoras como MRV, Direcional, Construtora Tenda e Pejota Empreendimentos. A Leroy Merlin também é uma parceira presente, premiando os clientes com vales-compras.

Segundo a imobiliária organizadora do evento, serão sanadas dúvidas sobre a utilização do programa Minha Casa Minha Vida, FGTS, bem como quais são os melhores planos de pagamentos personalizados e ajustados com a realidade financeira do interessado na aquisição do imóvel. Além disso, algumas construtoras oferecem isenção da documentação, dependendo da renda do cliente.