Misteriosa ex-mansão de Gal no Morro da Paciência foi colocada à venda

Na praia da Paciência, não é apenas o verde turquesa que tinge as calmas águas do mar do Rio Vermelho, em Salvador, que salta aos olhos. Em cima do morro que delimita o fim da faixa de areia, surge uma imponente mansão cuja arquitetura evoca a tropicalidade que honra uma das antigas donas da residência: a musa da Tropicália, Gal Costa.

A icônica casa, vizinha à mansão de Caetano Veloso, deixou de pertencer a cantora em meados da década de 2000. Com o dinheiro da venda, Gal adquiriu dois imóveis: um no Rio de Janeiro e uma unidade no edifício Morada dos Cardeais, onde foi vizinha de Ivete Sangalo.

Em 2024, a mansão quase teve um novo dono. O proprietário anunciou o imóvel por R$ 25 milhões, transformando-o em um dos mais caros da capital baiana. Pouco tempo depois, no entanto, desistiu de comercializar a residência, que ficou de herança para a filha.

Além de dispendiosa, a morada é uma das mais luxuosas de Salvador. O terreno onde está possui 2.200 m², sendo 2.000 m² de área construída. São 11 suítes, dois banheiros independentes e cinco vagas.

O número elevado de suítes é explicado pelo fato que, antes de pertencer a Gal Costa, a residência foi um hotel.

Entre as suítes, o destaque é para a master com 250 m², maior do que muitos apartamentos de classe média e até alta.

O imóvel também abriga diversas salas, sendo duas de estar, uma de jantar, uma de TV, além de uma 'sala de estar íntima'.

Para completar, três lavabos, copa, cozinha, área de servilo, quatro dependências completas e dispensa.

O maior destaque é a belíssima piscina com deck e vista para o mar. Para o lazer, também há salão de jogos, sauna e um mirante.

Veja fotos:

Casa foi vendida por artista por volta de 2008 | Foto: Reprodução/David Bastsos Arquitetura/