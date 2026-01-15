Com direito a pedalada, fieis celebram trajeto emocionante no Bonfim

Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta-feira, 15 - Foto: Jair Mendonça | Ag. A TARDE

A Lavagem do Bonfim, evento religioso e cultural que marca oficialmente o início da temporada de festas populares na Bahia, aconteceu nesta quinta-feira, 15, e atraiu centenas fiéis, baianos e turistas em Salvador.

A programação inclui o tradicional cortejo que sai da região do Comércio em direção à Colina Sagrada, no bairro do Bonfim, além de missas, rituais religiosos e manifestações culturais ao longo do percurso.

Uma das fiéis que marcou presença na festa foi a soteropolitana Carla Mota, de 60 anos, que conversou com o Portal A TARDE na Colina Sagrada e revelou ter aproveitado o momento para fazer uma homenagem para si mesma no evento.

“Estou fazendo pela primeira vez essa caminhada em homenagem aos meus 60 anos, comemorando a passagem do ano e deixando para trás todas as dificuldades, as doenças, os entendimentos e seguir em frente com a proteção do Senhor. Quem tem fé vai a pé”, disse.

A advogada Patrícia Kruschewsky fez o percurso de bicicleta com o esposo. “A gente saiu de Ondina por volta das 6h30, subimos pela Graça e descemos pelo 2 de Julho Acho que são de 12 a 13 km. A gente olhou no mapa, mas como a gente mudou a rota no meio do caminho, eu não tenho certeza”, contou.

“Vim agradecer a Deus e ao nosso Senhor do Bonfim por tudo que eles fazem na nossa vida, não é a primeira vez que a gente vem, mas é a primeira vez que a gente vem de bicicleta”, completou.

Bonfim da terceira idade

A terceira idade marcou presença na Lavagem do Bonfim. Com disposição e alegria para percorrer os 8 quilômetros a pé, os idosos mostraram que a fé é o principal combustível para a superação.

Raquel Lima de Brito, de 66 anos, é veterana do festejo, que acompanha há mais de 50 anos. No local, ela agradece pela vida da filha, que foi atropelada. "É uma bênção estar aqui hoje e um milagre também, porque eu tenho uma filha que tem um problema e toda vez que eu venho aqui eu venho pra rezar por ela e ela tem conseguido sobressair. Eu venho agradecer e pedir por todos nós, pelos amigos e os inimigos também", disse.

Se há fiéis que curtem há meio século, outros passam pela primeira experiência. É o caso de Maria Helena, de 71 anos, que é pernambucana, mas mora da Bahia há alguns anos. Ela, que é diretora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) de Lauro de Freitas, passa pela experiência acompanhada dos colegas de trabalho e da família.

"A força da fé que nos traz. Deus, na intercessão do Senhor do Bonfim, e junto com pessoas que a gente proclama a paz, a harmonia, o amor. Minha primeira experiência e o coração pulsando de alegria e felicidade. Olha lá, a imagem do Senhor do Bonfim, trazendo 2026 de muita paz, muita união, muita tranquilidade e fé acima de tudo", comemorou.

Cida Guedes, de 73 anos, mora em Salvador há oito anos, mas só começou a frequentar a Lavagem do Bonfim em 2024. Esse ano, a intenção da caminhada é um pedido especial. "Buscar energia para o próximo ano", contou.