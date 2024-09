Confira as vagas oferecidas pelo Simm nesta sexta

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Agencia Brasilia / Divulgação

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 61 vagas de emprego e estágio nesta sexta-feira,30, em Salvador. Os candidatos deverão acessar o site www.salvadordigital.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.



Leia mais

>> Assista: juíza xinga em audiência e recebe bronca da OAB

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via chat no Salvador Digital. A escolha é no momento do agendamento.

Leia mais

>> Toffoli e Barroso discutem por direito à palavra durante sessão do STF

VAGAS:





Atendente de telemarketing

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Excel intermediário e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Caixa de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade para fritar pastéis, disponibilidade para trabalhar à noite, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar à noite.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: R$1.432,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade para fritar pastéis, disponibilidade de horário e para pegar peso, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 10

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na Paralela.

Salário: R$1.437,00 + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH A.

Salário: R$1.745,00 + benefícios

Vagas: 1

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com depósito de gênero alimentício.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Instalador de rede de telecomunicações em fibra ótica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível CNH B e curso de redes.

Salário: R$1.466,52 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano, sem experiência, conhecimento em informática e disponibilidade de horário (manhã e tarde).

Bolsa: R$675,00 + transporte

Vagas: 1

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, habilidade em

negociação, redes sociais e disponibilidade para trabalhar com vendas externas,

desejável conhecimento em vendas de motos.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 7

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro dry wall

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com forro ripado e disponibilidade para viajar.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Técnico em edificações (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de AutoCAD.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

Vagas: 1

Aplicador de asfalto impermeabilizante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.327,68 + benefícios

Vagas: 3

Ajudante comum

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com impermeabilizante.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Salva-vidas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada e Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com máquina reta e overlock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, imprescindível

conhecimento em informática e boa dicção.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 10

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de estoque (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de bar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para

trabalhar em Imbassaí.

Salário: R$1.443,75 + benefícios

Vagas: 3