VAI FAZER O QUE?
Confira opções fora do óbvio para curtir o Dia das Mães em Salvador
A data é celebrada no próximo domingo, 10, e é uma ótima oportunidade para comemorar ao lado de quem você ama
O Dia das Mães está chegando e se você ainda está sem ideias sobre o que fazer no próximo domingo, 10, para celebrar a data especial ao lado de quem você ama, o portal A TARDE preparou uma lista com opções variadas em Salvador para atender todos os gostos e bolsos.
O levantamento conta com shows, restaurantes, experiências e muito mais, para surpreender e colecionar mais um momento incrível com sua mãe.
Confira a lista
EXPERIÊNCIAS
Remada Especial de Dia das Mães – Conexão que Fica
Uma das opções é uma remada especial na Praia da Preguiça com canoa havaiana e mergulho. A programação foca em esporte e bem-estar, unindo o contato com a natureza.
A atividade conta com horários pela manhã (6h, 7h30, 9h e 10h30) e à tarde com uma saída especial ao pôr do sol, às 16h30.
Os agendamentos estão disponíveis presencialmente ou pelo número (71) 9 8419-6372.
Passeio no Centro Histórico
Seja morador ou turista, um tour pelo Pelourinho e Mercado Modelo sempre é uma boa opção de lazer. Além de paisagens únicas e cultura pulsante, os locais contam com inúmeras opções de restaurantes.
Igreja do Bonfim
Para as mães católicas, uma ótima opção é subir a Colina Sagrada, sorbetudo devido ao Mês Mariano, tradição dedicada à veneração especial da Virgem Maria.
Mães, filhas e flores - Pintura de vasos de flores especial de dia das mães
A proposta do evento é reunir mães e filhas para uma pintura especial de vasos de flores que serão levados para casa posteriormente. Além da experiência, as participantes terão direito a uma foto polaroid e um brunch completo com pão delicia, mini quiches, sanduichinhos, brownies, cupcakes, água, café e sucos naturais.
O evento acontece no Patua Caffé às 9h e 11h30, com entrada no valor de R$ 410 (casadinha mãe e filha) e R$ 210 (ingresso individual), que pode ser comprada neste link.
Encontro das Amigas: Entre Cores e Laços – Especial Dia das Mães
A proposta é sair da rotina através de uma experiência leve e afetiva com pintura em aquarela, troca de cartas e um brunch no The Coffee com bolo de banana, bolo de limão, pão de queijo, sanduíche e brownie. Além disso, cada participante terá direito a uma bebida exclusiva. Ao final, cada dupla leva sua arte emoldurada, como lembrança desse encontro.
O encontro acontece às 8h e 10h, e os ingressos custam
R$ 340 (casadinha) e R$ 180 (individual).
CULINÁRIA
Brunch
Nada como um bom brunch para começar o dia perfeito com sua mãe. Na Pituba, há inúmeras opções de cafeterias que oferecem um cardápio recheado como o Coffetown, que dispõe de uma vibe italiana, e o Sêmola Café & Brunch, que já foi eleita a melhor da capital baiana.
No Santo Antônio Além do Carmo tem a Padoca do Carmo, com um cardápio focado em pães artesanais. Já no Rio Vermelho já o De Além Mar, com gastronomia portuguesa.
Almoço
Mistura Itapuã
Para o almoço, uma das opções é o Mistura Itapuã, que celebra o Dia das Mães com uma experiência completa de gastronomia de raízes italianas e música.
Durante a comemoração, o restaurante mantém seu menu tradicional voltado a frutos do mar, mas inclui a pizzaria, que tradicionalmente acontece em outros horários, mas vai funcionar a partir das 12h. Além disso, a trilha sonora ficará a cargo do pianista Edu Tellagorry, produzindo uma atmosfera com elegância e suavidade.
Os interessados conseguem mais informações através do @mistura.restaurantes.
La Pasta Gialla
O La Pasta Gialla, na Pituba, também conta com um menu especial voltado para os clássicos italianos. A proposta do restaurante é transformar a data em um momento afetivo à mesa, com pratos que combinam tradição e conforto.
Entre os destaques está o tiramisù (R$ 42), sobremesa emblemática feita com creme de mascarpone, calda de café e biscoito champagne, trazendo equilíbrio entre doçura e intensidade. Para o prato principal, a sugestão é a clássica lasagna alla bolognese (R$ 80), preparada com massa tradicional, molho à bolonhesa, cobertura de molho branco e finalização gratinada com queijo parmesão.
Puxadinho
Já o Puxadinho, na Pituba, vai abrir mais cedo, às 11h30, com menu exclusivo e música ao vivo. Para a data, a casa lança um menu exclusivo à la carte assinado pelo chef Jamil Máximo, com sabores que transitam entre o contemporâneo e referências afetivas.
O cardápio especial traz uma seleção de “entradinhas” ideais para compartilhar, como brusqueta vegetariana, mini burger, taco de cupim e croquete de cordeiro. Já entre as opções para dividir, destacam-se pratos como frutos do mar salteados, steak tartar e burrata, combinando ingredientes frescos e técnicas contemporâneas.
Para finalizar, as sobremesas reforçam o toque afetivo da experiência, com opções como o “Bem Bahia”, que valoriza ingredientes regionais, e a clássica banoffee. Mais informações no @puxadinhorestaurante
Além da gastronomia, a experiência ganha trilha sonora especial com apresentação ao vivo do cantor Miro Machado, criando a atmosfera perfeita para celebrar a data em grande estilo. Mais informações: @puxadinhorestaurante.
ESPETÁCULOS
Vermelho Melodrama
O espetáculo conta com uma história melodramática que mergulha por segredos inconfessos, triângulos e paixões inflamadas. A obra, que venceu o Prêmio Braskem de Teatro 2019, é do dramaturgo baiano Gildon, que dialoga com outros autores como Clarice Lispector, Angela Davis e Linn da Quebrada e mais, levantando assuntos contemporâneos que perpassam por questões sociopolíticas da atualidade.
A peça acontece às 20h, no Teatro Gregório de Mattos. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos através deste link.
O Filho
O Filho integra a consagrada trilogia familiar de Florian Zeller, ao lado de O Pai e A Mãe. A trama acompanha Nicolas, um adolescente de 16 anos que enfrenta um intenso processo de depressão. Filho de pais separados, ele deixa a casa da mãe para morar com o pai, na tentativa de reencontrar algum sentido para sua vida.
O espetáculo acontece às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com elenco formado por Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Thais Lago, Andreas Trotta, Marcio Marinello e Luciano Schwab. Os ingressos variam entre R$ 25,00 e R$ 150,00 e podem ser adquiridos através deste link.
Show de Comédia Show
Para as mães que gostam de dar boas risadas, há o Show de Comédia Show, que reúne os comediantes Matheus Buente, Daniel Ferreira, Pedro Duarte e Tiago Banha. Cada um deles leva ao espetáculo um estilo único de Stand-up Comedy, com histórias engraçadas, observações e piadas sobre o cotidiano.
O show acontece às 19h e 20h30 no Teatro Sesi do Rio Vermelho. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 60 e podem ser adquiridos através deste link.
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EXPOSIÇÕES
Padê Onã – Encontrar Caminhos
A exposição do artista visual Sandro Aiyê, com curadoria de Jamile Coelho e Jil Soares, reúne sete esculturas de grandes dimensões em madeira de demolição. A mostra se estrutura a partir da materialidade e da presença, inscrevendo no espaço figuras que operam no campo da escultura contemporânea a partir de referências negras.
O trabalho está no Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira (Muncab), com entrada gratuita no domingo e funcionamento das 10h às 17h.
Sem Humanidade
A exposição “Sem Humanidade”, do artista Gustavo Reis, propõe uma reflexão sobre diferentes formas de violência e exclusão social, abordando temas como capacitismo, misoginia e marginalização. O projeto inclui rodas de conversa e atividades educativas em espaços culturais e de ensino.
A visitação está aberta na Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), das 10h às 18h, com entrada gratuita e recursos de acessibilidade, como Libras e audiodescrição.
Toda Árvore Tem Raiz
A exposição Toda Árvore Tem Raiz é uma mostra individual da artista indígena Yacunã Tuxá, que reúne 25 obras em diferentes linguagens e suportes, como pintura, fotografia, poesia, muralismo, escultura, lambe-lambe, vídeo mapping e performance.
A visitação é gratuita na Caixa Cultural Salvador, das 9h às 17h30.
Hoje é de vez em quando
Com 35 obras do artista mineiro Fábio Baroli, sob a curadoria de Agnaldo Farias, a mostra convida o público a desacelerar o olhar e refletir sobre a sua percepção no mundo contemporâneo.
A exposição pode ser visitada das 9h às 17h30 na Caixa Cultural Salvador e a entrada é gratuita. Todas as imagens da exposição possuem recurso de audiodescrição.
Uma história da arte brasileira
A mostra reune obras que percorrem do modernismo à produção contemporânea, com nomes como Anita Malfatti, Candido Portinari, Lygia Clark e Sebastião Salgado.
Os interessados podem visitá-la gratuitamente no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), das 10h às 18h
SHOWS
Igor Serravalle em ‘Pipoca Junina’
O cantor Igor Serravalle sobe ao palco do Pelourinho para apresentar ao público o show “Pipoca Junina”, em um ensaio aberto e gratuito. O projeto marca uma nova fase na carreira do artista, que aposta na fusão entre o Axé Music e o forró, traduzindo a força da cultura nordestina em uma linguagem contemporânea.
O evento acontece às 16h, no Largo Pedro Archanjo.
Lussy Dinniz – homenagem ao ‘Dia das Mães’
O show é voltado justamente para a data e promete ser embalado por canções que estão na memória coletiva das mães. Com duas horas de show, Lussy vai passear por clássicos brasileiros, franceses e italianos como ‘Né me quitte pas’, ‘Lá vie en rose’, ‘Sole mio’, ‘Volare’, ‘Evidências’, ‘Meu coração é Brega’, entre outros, interpretando bolero, jovem guarda, samba e música brega.
O evento acontece às 17h, na Varanda do Sesi Rio Vermelho com couvert no valor de R$60,00 individual, com casadinha por R$100,00. Mais informações no telefone (71) 9.9160-9140.
Felipe Barros e convidados
O show tem um repertório com seis faixas do EP que une composições autorais que expandem o universo musical do artista, além de participações especiais, proporcionando uma experiência imersiva e de forte conexão com o público.
A apresentação acontece a partir das 17h, na Casa do Espanto, a R$ 40,00 através deste link.
Lucy Alves
A artista paraibana se apresenta em um espetáculo que percorre momentos marcantes de sua carreira e aprofunda o diálogo da artista com o forró e as tradições musicais nordestinas.
O show acontece às 19h, na Caixa Cultural, com ingressos no valor de R$30 (inteira) e R$15 (meia), com ingressos a venda a partir desta terça-feira, 5.
Flávio Venturini - Concha para todos
A Concha Acústica do Teatro Castro Alves promove o projeto Concha para Todos, que no Dia das Mães terá shows de Flávio Venturini, com preços populares.
Os ingressos estão a partir de R$ 45 que podem ser adquiridos neste link.
Comitê do samba
Salvador ganhou um novo ponto de encontro do samba para quem curte música, energia e clima de resenha. Para a inauguração, a partir das 17h, estão confirmados Zé Paredão, Samba Trator, Samba & Suor e Neguinho do Celta.
O espaço fica na Av. Ulysses Guimarães, e os ingressos são vendidos a R$ 36 através deste link.
Keep Calm... e deixa Chorar
O espetáculo instrumental propõe um encontro entre mundos com clássicos da música internacional e temas marcantes da dramaturgia brasileira, especialmente trilhas de novelas.
O evento acontece às 17h, na Varanda do SESI Rio Vermelho com valores a R$45,00 individual com casadinha por R$80,00 e ingressos neste link.
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