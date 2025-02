Conselho médico alerta para golpe envolvendo ‘imagens’ de famosos

Conselho Brasileiro de Oftalmologia orienta sempre consultar um profissional antes de usar uma medicação - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A disseminação de fake news envolvendo orientações a respeito da saúde dos olhos levou o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) a emitir um alerta de cuidado para a população, além de outras medidas para frear a situação. As notícias falsas estão sendo propagadas por criminosos, através de Inteligência Artificial (IA), induzindo consumidores a adquirirem medicamentos ineficazes e que podem ser prejudiciais ao paciente. A médica oftalmologista do DayHorc, Mônica Mayoral, disse que os suspeitos estão se apossando de pessoas conhecidas no mundo das celebridades para aplicar o golpe.

“Eles (criminosos) estão usando imagem e voz de pessoas famosas para falar de um colírio milagroso que não tem autorização pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), não tem nenhuma comprovação científica. Diante dessa situação, orientamos aos pacientes que façam ou continuem o acompanhamento com o profissional oftalmologista, se for usar algum colírio, não use sem a orientação do médico. Não acredite em tudo que está sendo propagado nas redes sociais. Procure um médico, converse e tire as dúvidas com ele para não prejudicar a sua saúde”, falou.

Dentre as recomendações do CBO estão verificar o registro na Anvisa, desconfiar de produtos “milagrosos”, e outros. “Informações sobre produtos médicos divulgadas em redes sociais ou sites podem ser manipuladas ou mal interpretadas, prejudicando a saúde. Sempre busque fontes confiáveis e consulte um profissional”, destacou o CBO em nota.

A presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia (Amo), Raissa Moreira, contou como os profissionais da área tomaram conhecimento das fakes news. “A gente tem um canal de denúncias e começamos a receber informações a respeito disso. Estamos buscando formas para que todos esses conteúdos falsos que estão sendo compartilhados nas redes sociais, sejam removidos. Infelizmente, as pessoas, ao verem imagens de famosos validando determinado colírio, podem se iludir e achar que é verdade”.