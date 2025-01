Contribuintes já podem pagar IPTU com 7% de desconto na cota única

IPTU 2025 pode ser quitado por meio da ferramenta Pague Fácil - Foto: Divulgação

A partir de segunda-feira, 20, a prefeitura de Salvador vai começar a entregar os boletos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), cerca de 550 mil imóveis devem receber a notificação.

Leia mais:

>> IPTU de Salvador vai ter reajuste em 2025; confira percentual

>> Aumento no valor do IPTU é confirmado pela Prefeitura

Os contribuintes que optarem por adiantar o pagamento já podem emitir o documento no site sefaz.salvador.ba.gov.br, na aba de ‘emissão da 2ª via do IPTU/TRSD’, ou presencialmente em um dos postos de atendimento espalhados pela capital baiana. Para o contribuinte que desejar pagar o imposto em cota única, até a data do vencimento, vai ter um desconto de 7% sobre o valor total.

Com intuito de facilitar o cumprimento das obrigações fiscais junto ao município, a Sefaz disponibilizou, mais uma vez, diversas modalidades de pagamento. O IPTU 2025 pode ser quitado por meio da ferramenta Pague Fácil, no próprio site da secretaria, como em terminais de autoatendimento, agências bancárias credenciadas, casas lotéricas e internet banking.