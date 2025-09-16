Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Conversão errada causa colisão entre carros e atinge muro do jornal A TARDE

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

16/09/2025 - 11:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Conversão errada causa colisão entre carros e atinge muro do jornal A TARDE
-

Um acidente de trânsito causou um susto na manhã desta terça-feira, 16, na região do Caminho das Árvores, em Salvador. A colisão, que envolveu um veículo Peugeot branco e um Toyota Etios preto, aconteceu na Avenida Tancredo Neves atingiu uma parte do muro sede do Grupo A TARDE. Apesar da batida, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações obtidas pela reportagem no local, o acidente foi provocado por uma conversão irregular de um dos veículos. O Peugeot branco colidiu com a lateral do Etios preto, resultando em danos significativos. O impacto foi forte o suficiente para ativar os airbags do Peugeot, mas os ocupantes de ambos os carros saíram ilesos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Os 10 melhores filmes de Robert Redford, ator que morreu aos 89 anos
CPMI vai convocar familiares e sócios do 'Careca do INSS'
EUA ameaçam novas sanções ao Brasil durante viagem de Lula à ONU

Apesar da colisão ter ocorrido em um ponto de grande movimento, o trânsito na Avenida Tancredo Neves foi rapidamente controlado e não sofreu grandes complicações. O fluxo de veículos seguiu sem interrupções após a mobilização para atender a ocorrência.

Imagem ilustrativa da imagem Conversão errada causa colisão entre carros e atinge muro do jornal A TARDE
| Foto: Gustavo Castelucci | Ag. A TARDE

As autoridades de trânsito foram acionadas para registrar o boletim de ocorrência e garantir a fluidez na via. A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar a situação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente acidente de trânsito batida de carros caminho das arvores conversão irregular Salvador tancredo neves Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

x