Conversão errada causa colisão entre carros e atinge muro do jornal A TARDE
Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira
Por Brenda Lua Ferreira
Um acidente de trânsito causou um susto na manhã desta terça-feira, 16, na região do Caminho das Árvores, em Salvador. A colisão, que envolveu um veículo Peugeot branco e um Toyota Etios preto, aconteceu na Avenida Tancredo Neves atingiu uma parte do muro sede do Grupo A TARDE. Apesar da batida, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações obtidas pela reportagem no local, o acidente foi provocado por uma conversão irregular de um dos veículos. O Peugeot branco colidiu com a lateral do Etios preto, resultando em danos significativos. O impacto foi forte o suficiente para ativar os airbags do Peugeot, mas os ocupantes de ambos os carros saíram ilesos.
Apesar da colisão ter ocorrido em um ponto de grande movimento, o trânsito na Avenida Tancredo Neves foi rapidamente controlado e não sofreu grandes complicações. O fluxo de veículos seguiu sem interrupções após a mobilização para atender a ocorrência.
As autoridades de trânsito foram acionadas para registrar o boletim de ocorrência e garantir a fluidez na via. A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar a situação.
