Coral da PMBA levará emoção e música ao Hospital de Brotas

Ação acontece na próxima quinta-feira, 26 - Foto: Divulgação

Numa época de festas de fim de ano, quando todos querem estar cheios de saúde, confraternizando com a família e os amigos, enfrentar uma internação hospitalar é algo indesejado. Por isso, o Coral da Polícia Militar da Bahia (PMBA) fará uma apresentação itinerante com música e acolhimento no Hospital de Brotas, em Salvador, na próxima quinta-feira, 26, às 14h30.

A convite da equipe do Hospital de Brotas - unidade exclusiva para atendimento de beneficiários do PLANSERV, Plano de Saúde dos Servidores Públicos do Governo do Estado da Bahia, a iniciativa promete emocionar pacientes, acompanhantes e colaboradores com música e acolhimento, em uma celebração especial de fim de ano.