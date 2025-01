Agência da Caixa Econômica na Calçada é assaltada em Salvador

Crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 25 - Foto: Reprodução| Google Maps

Uma agência da Caixa Econômica foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, 25, na Rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada em Salvador. Uma equipe da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) foi acionada para o caso.

Leia mais

>> Farmacêutica tem carro roubado por bandidos armados no Cabula VI

>> Homem é preso suspeito de abusar de quatro enteadas em Salvador

A Polícia Militar (PM) informou, em nota, que os policiais realizavam rondas quando foram chamados. No local, as guarnições iniciaram as buscas a fim de localizar os suspeitos, mas até o momento não foram encontrados.