Corpo de menino desaparecido por três anos na Bahia é sepultado

O corpo de Davi Lima Silva, de 12 anos, desaparecido desde março de 2021, foi sepultado neste sábado, 18, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. A ossada do garoto foi encontrada em novembro de 2023, na zona rural de Itiúba, cidade em que desaparceu, no norte da Bahia. A identificação da ossada foi realizada pela Polícia Civil na última terça-feira, 14.

Relembre o caso

Davi Lima desapareceu no dia 28 de março de 2021, no quarto dia de uma viagem de férias com os pais, que têm parentes em Itiúba. Lilia, que é fotógrafa, foi contratada para fazer um ensaio com um casal no município.

A mãe do garoto deixou o filho com uma irmã e voltou em menos de duas horas, contudo, Davi já tinha desaparecido. Logo após descobrir que o filho tinha sumido, os pais, vizinhos e familiares começaram as buscas que duraram mais de três anos.