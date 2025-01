Polícia afirma que ossada encontrada na Bahia é de menino desaparecido

A identificação foi realizada na terça-feira, 14. - Foto: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil confirmou que a ossada encontrada no interior da Bahia é de um menino que estava desaparecido há mais de três anos. Davi Lima Silva, que tinha 12 anos quando sumiu, foi visto pela última vez em 28 de março de 2021, na zona rural de Itiúba, mesma cidade onde os restos mortais foram encontrados. A identificação foi realizada na terça-feira, 14.

A ossada foi encontrada em novembro do ano passado por vaqueiros que circulavam no povoado, considerado de difícil acesso. Antes disso, nenhuma pista havia sido encontrada.Agora, exames periciais adicionais serão realizados para ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte de Davi.

Relembre o caso

Davi Lima desapareceu no dia 28 de março de 2021, no quarto dia de uma viagem de férias com os pais, que têm parentes em Itiúba. Lilia, que é fotógrafa, foi contratada para fazer um ensaio com um casal no município.

A mãe do garoto deixou o filho com uma irmã e voltou em menos de duas horas, contudo, Davi já tinha desaparecido. Logo após descobrir que o filho tinha sumido, os pais, vizinhos e familiares começaram as buscas.