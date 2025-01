Homem morre após ser agredido com pauladas ao tentar separar briga

- Foto: Reprodução

Um homem de 50 anos morreu após ser agredido com pauladas e uma pedrada na cabeça em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, 13, na rua Jerusalém, situada no centro da cidade. A vítima foi identificada como Eberval César Romão Cintra, de 50 anos.

O homem dormia em casa quando ouviu os enteados gritarem após uma discussão de trânsito. A vítima foi agredida ao sair de casa para tentar separar a briga.

Segundo a Polícia Civil, o registro da ocorrência aponta que Eberval foi golpeado com pauladas e uma pedrada na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele já foi enterrado.

A polícia também confirmou à emissora que os suspeitos do crime já foram identificados. Mas os agentes ainda não conseguiram capturá-los.