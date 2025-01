Criança de 6 anos morre ao colidir bicicleta com caçamba no sul da Bahia

Acidente com caçamba causou a morte de garoto de 6 anos - Foto: Divulgação - foto ilustrativa

Um menino de 6 anos morreu nesta terça-feira, 14, após colidir a bicicleta que pedalava com uma caçamba em Itapé, no sul da Bahia. O acidente ocorreu na Rua Agnaldo Severo, no centro da cidade.

O garoto foi identificado como Matheus Ramos Batista. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Matheus Ramos Batista | Foto: Redes sociais

Já o motorista da caçamba foi conduzido até a delegacia e fez o teste do bafômetro. Como o resultado foi negativo, o homem foi liberado. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia também:

>> Enem: conheça os estudantes da rede estadual da Bahia nota 980 na redação

>> Suficiente? Cordeiros receberão novo valor de diária no Carnaval 2025

>> Acusado de estupro, professor guardava nudes de alunos