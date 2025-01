Acusado de estupro, professor guardava nudes de alunos

Professor já responde por estupro de vulnerável - Foto: Divulgação

O ex-professor do Colégio Rio Branco, em São Paulo, que foi preso por suspeita de estupro de vulnerável contra três adolescentes, Carlos Veiga Filho tinha um HD externo com centenas de fotos de crianças e adolescentes nus.

Segundo o UOL, o crime teria acontecido na cidade de Serra Negra (SP) quando ele lecionava no Colégio Libere Vivere desde 2014 e foi demitido. A defesa do professor afirma que a conduta não tinha conotação sexual. Após a prisão, ex-alunos do Colégio Rio Branco disseram ter sofrido abusos na época em que estudavam na escola entre 1986 e 2003.

Ainda segundo o UOL, havia sessões de "alinhamento de chacras" onde o professor dizia que limparia as energias dos jovens e tocava o órgão sexual deles. Veiga já responde por estupro de vulnerável, cuja pena de prisão é de oito a 15 anos.