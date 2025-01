Homem estupra adolescente dentro de banheiro de supermercado

Suspeito do crime ficou calado durante depoimento à polícia - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Um adolescente de 14 anos foi estuprado dentro de um supermercado, na noite de segunda-feira, 13, por um homem que o abordou no banheiro. O menor contou a situação para a mãe que procurou a polícia e fez a denúncia. O autor do crime foi encontrado no mesmo dia.

De acordo com o delegado Bruno Fernando, a mãe pediu ajuda na sede do Departamento de Investigações Criminais, localizado no bairro Garcia, mesmo local onde está o supermercado. Segundo o portal NSC Total, os policiais encontraram o suspeito dentro de casa no bairro Ponta Aguda.

Ele não reagiu à detenção e permaneceu em silêncio a todo momento, inclusive durante o interrogatório que foi submetido ao lado de uma advogada chamada por ele. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau para esperar a audiência de custódia.