Homem é preso após esfaquear namorado durante discussão

O caso foi registrado como tentativa de homicídio - Foto: Google Street View/Reprodução

Na cidade de Jundiaí, em São Paulo, um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear o namorado de 20 anos, na tarde de segunda-feira, 13, durante uma discussão sobre o término do relacionamento.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram tanto a vítima quanto o suspeito feridos. A vítima havia se trancado no banheiro e acionado as autoridades. Ele apresentava ferimentos provocados por facadas, enquanto o agressor estava em estado grave, com cortes nos pulsos, que indicavam possíveis autolesões.

Leia também:

>> Delegado é brutalmente assassinado a tiros em via pública

>> Salvador terá ajuda nacional após alerta para eventos climáticos

>> Escola municipal em Periperi é arrombada e itens são levados

A vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levada para o pronto-socorro da Unicamp, em Campinas, onde foi entubada e ficou inconsciente. O agressor, que estava consciente, alegou em depoimento que foi atacado primeiro e se feriu enquanto tentava se defender.

O suspeito foi levado para o Hospital São Vicente, onde seus ferimentos foram classificados como lisos e simétricos, sem sinais de defesa. Ambos permanecem internados, e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Jundiaí, e o delegado responsável informou que o suspeito será preso por homicídio qualificado.