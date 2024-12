Corpo é encontrado carbonizado embaixo de viaduto no Comércio, em Salvador

A vítima também foi baleada - Foto: Reprodução | Google Maps

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta sexta-feira, 22, embaixo de um viaduto situado na Av. Jequitaia, no bairro do Comércio, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima também foi baleada.

Segundo a Polícia Militar, os pms foram chamados, constataram o fato e isolaram o local até a chegada da perícia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do ocorrido.

Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre o ocorrido.