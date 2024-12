Policial suspeito de torturar e matar empresário em Salvador é preso

Vítima foi encontrada em um veículo modelo HB20 - Foto: Divulgação SSP

Foi preso o policial suspeito de torturar e matar o empresário, Gabriel Cerqueira Borges, de 37 anos, na manhã desta sexta-feira, 22. O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando a vítima foi encontrada em um veículo modelo HB20, com as mãos amarradas por lacres de plástico, na Rua da Estação, no bairro de Itacaranha, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Gabriel foi encontrado morto no Subúrbio Ferroviário de Salvador | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O acusado foi capturado após Operação conjunta Sparta deflagrada por equipes das Polícias Civil e Militar, além da Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública.

Além do mandado de prisão temporário, as equipes apreenderam armas de fogo, munições, celulares e uma coleção de relógios. O suspeito e os materiais encontrados foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).